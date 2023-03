Basarab Panduru, fost internațional român, a vorbit despre situația conflictuală dintre Gică Hagi și Edward Iordănescu și a evidențiat faptul că Ianis vine după o accidentare de lungă durată. De asemenea, Panduru a avut câteva cuvinte de spus și la adresa lui Alexi Pitu, care a strâns aproape același număr de minute ca Ianis, dar a fost adăugat în lotul lărgit al naționalei.

Basarab Panduru a dat verdictul în disputa Gică Hagi - Edi Iordănescu.

„E destul de complicată, cum o luăm? Ce l-ar fi ajutat să fie pe lista aia mare? Ce obţinea? Care era... văd că miza e atât de mare pentru lista aia preliminară. Ce înseamnă, de fapt lista preliminară, dacă el nu era convocat? Asta spun (n.r. că nu ar fi însemnat nimic). Atunci era mai mare iureşul, de ce e aici (n.r. pe lista preliminară) şi nu e aici (n.r. pe lista finală)? Eu am auzit ce a zis, şi-a permis cu Pitu, că e copilul lui, cum ar veni.

Eu nu aş fi dat niciun exemplu, nu e treaba mea, e treaba lui pe cine a convocat. Ianis câte minute are de când a revenit? Pitu are la fel. Dacă faci comparaţia asta, zici că da (n.r. are dreptate Hagi). Pe de altă parte, Pitu joacă până să meargă la Bordeaux, e cel mai bun an al lui. Ianis e accidentat un an”, au fost cuvintele lui Basarab Panduru, potrivit Orange Sport.

Gheorghe Hagi, reacție vehementă la adresa lui Edward Iordănescu

„Regele” a acuzat că fiul său nu a fost luat în calcul pentru „dubla” cu Andorra și Belarus, în ciuda faptului că a revenit pe teren și a prins deja câteva minute de joc. Hagi a reamintit declarațiile făcute de selecționer în perioada în care Ianis Hagi a fost accidentat, când Edward Iordănescu spunea că mijlocașul reprezintă o piesă importantă pentru naționala de fotbal a României.

„Nu vreau ca opinia publică să fie prost informată sau să ne lăsăm duși de emoție. Sunt două lucruri importante. Primul, că Ianis, cât a fost accidentat, antrenorul echipei naționale i-a spus că e un jucător foarte important. Cel puțin, așa am citit eu”, a spus Hagi, printre altele, la Digisport.

TOATĂ DECLARAȚIA AICI.