După decizia oaspeților de a părăsi terenul în semn de protest, fostul internațional român Cosmin Bărcăuan a exprimat o poziție fermă și a critical lipsa de fair-play a echipei kosovare.



Gesturi care "nu au ce căuta în fotbal"



"Este o lipsă totală de respect! Ce s-a întâmplat nu ar trebui să existe la acest nivel. Să părăsești terenul în astfel de condiții este inadmisibil. UEFA trebuie să ia măsuri rapide, altfel există riscul să se creeze un precedent periculos", a declarat Bărcăuan pentru Sport.ro.



Fostul fundaș s-a arătat revoltat și de starea vestiarului lăsat de jucătorii din Kosovo. În imaginile apărute s-au putut observa mai multe cutii de pizza goale împrăștiate pe masă, dar și gunoaie aruncate pe jos



"Am văzut cum l-au lăsat.. no comment, prietene! No comment! La nivelul ăla.. nici în Liga 4 nu vezi așa ceva. Nici la județeană nu se lăsa așa vestiarul", a continuat Cosmin Bărcăuan.



Cosmin Bărcăuan, fost fundaș cu opt selecții pentru naționala României, a debutat pe 15 noiembrie 2000 într-un amical contra Iugoslaviei, meci în care a marcat golul victoriei în minutul 90.

De-a lungul carierei, a jucat pentru cluburi precum Dinamo, Șahtior Donețk, PAOK Salonic și OFI Creta, adunând peste 200 de meciuri în cariera sa.



Ce s-a întâmplat



Meciul a fost marcat de un conflict izbucnit în prelungiri între Denis Alibec și Amir Rrahmani, căpitanul Kosovo, ambii primind cartonaș galben.



În urma unor scandări din tribună și a aruncării unor obiecte pe teren, kosovarii au decis să părăsească terenul, invocând motive de siguranță.



Pe drumul spre vestiare, gesturile jucătorilor kosovari au stârnit și mai multă indignare, aceștia făcând semne obscene către fani și afișând simboluri provocatoare, precum semnul "vulturului albanez".