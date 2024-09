Bănel Nicoliță, care a strâns 37 de selecții și a marcat un gol pentru România, s-a arătat încrezător în evoluția tricolorilor sub conducerea lui Mircea Lucescu.

Bănel Nicoliță a văzut ce a făcut Mircea Lucescu la națională și a reacționat imediat

Fostul internațional român a explicat că echipa națională, condusă acum de Mircea Lucescu, a arătat un fotbal de calitate și a evidențiat faptul că „Il Luce” a adus un plus de possie, care a adus succesul echipei.

Golurile României au fost marcate de Dennis Man (minutul 40), Răzvan Marin (minutul 51, din penalty) și Denis Drăguș (minutul 82). Valentin Mihăilă a fost foarte aproape de a înscrie, dar a lovit de două ori bara.

„Mă bucur că am câștigat cu 3-0, băieții au meritat, au jucat un fotbal frumos, plăcut. Domnul Mircea Lucescu a adus un plus de posesie. Am avut ocazii mult mai multe. Să luăm pas cu pas, să nu facem nuntă dintr-un meci cu Kosovo”, a spus Bănel Nicoliță.

Pentru România urmează meciul cu Lituania de luni, 9 septembrie, de la ora 21:45. Partida va putea fi urmărită și în format LIVE TEXT pe www.sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.

De cealaltă parte, Kosovo o va înfrunta pe Cipru în deplasare, pe aceeași dată, doar că de la ora 19:00.