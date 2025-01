Pe lângă Alexandru Chipciu și Iulian Cristea, jucători care au deja meciuri la naționala de seniori a României, un alt fotbalist de la U Cluj care ar putea face pasul la prima reprezentativă este Vladislav Blănuță (23 de ani), atacantul care e împrumutat de la FC U Craiova și traversează un sezon foarte bun în Superliga.

Ioan Ovidiu Sabău: "Chipciu, Cristea și Blănuță, în atenția lui Mircea Lucescu"



Mircea Lucescu a urmărit-o pe U Cluj în cantonamentul din Antalya și s-a cazat în același hotel în care a stat și liderul din Superliga.

"Am stat în același hotel cu Mircea Lucescu, am discutat cu el. Sunt în atenția dânsului Alex Chipciu, care, chiar dacă are o vârstă, va fi o opțiune pentru echipa națională dacă va fi în formă. La fel, îi avem pe Blănuță și pe Cristea, care și ei sunt în atenția selecționerului.



E un lucru bun. Atunci când ești pe primul loc, ești apreciat", a spus Ioan Ovidiu Sabău, după ce U Cluj a revenit din Antalya.

Vladislav Blănuță a marcat 9 goluri și a oferit două pase decisive în cele 21 de meciuri disputate în actuala stagiune. Fotbalistul născut în Republica Moldova are până acum cinci meciuri la reprezentativa U21 a României, toate în preliminariile EURO 2025.