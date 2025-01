Selecționerul a remarcat avantajele climatice și calitatea terenurilor de antrenament din această regiune, comparativ cu condițiile din România, unde temperaturile scăzute și terenurile degradate îngreunează pregătirea.



"Am văzut toate meciurile, cred că au fost vreo 9, desigur nu am stat la toate, într-o zi am fugit dintr-o parte în alta, am văzut câte 45 de minute, pentru a avea o imagine, pentru că jucătorii îi cunoșteam, cei care ar putea să ajungă la echipa națională", a spus Mircea Lucescu.

"Il Luce" ar fi vrut să vadă mai mulți tineri la lucru



Lucescu și-a exprimat o ușoară dezamăgire legată de numărul redus de tineri fotbaliști români utilizați în partidele de pregătire.



"Mă așteptam să văd mai mulți jucători tineri, dar echipele se pregătesc pentru începerea campionatului, deja e timpul scurt, și e normal să folosească mai mult jucătorii titulari și mai puțin pe cei tineri", a mai spus selecționerul României.

Fotbalul din Superliga revine în această săptămână (vineri, 17 ianuarie) cu meciul dintre Unirea Slobozia și Sepsi OSK. În aceeași zi, campioana FCSB întâlnește FC Hermannstadt.