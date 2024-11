Tricolorii se află în urna valorică C a competiției respective. Până acum, reprezentativa lui Mircea Lucescu a înregistrat 4/4 victorii: 3-0 vs. Kosovo, 3-1 vs. Lituania, 3-0 vs. Cipru și 2-1 vs. Lituania).



Pentru echipa națională urmează acum meciul cu Kosovo de vineri, ora 21:45, și cel cu Cipru de marți, 18 noiembrie, aceeași oră. Ambele dueluri vor fi la București, pe Arena Națională.



Andrei Burcă a dezvăluit unde se află ”toată concentrarea” de la echipa națională



Andrei Burcă, fundașul care face parteneriat în centrul defensivei la națională cu Radu Drăgușin, a punctat faptul că tricolorii vor să încheie pe prima poziție Grupa 2 din urna C Nations League și să obțină accederea la Campionatul Mondial din 2025.



”Mai întâi să vedem grupa de calificare şi să terminăm pe primul loc aici. E prea devreme să vorbim acum despre orice altceva pentru că avem aceste două meciuri. Eu şi ceilalţi ne dorim foarte mult să obţinem cele 6 puncte pentru încredere, în primul rând. Şi după aceea vom vedea cu cine picăm. Dacă obţinem cele 6 puncte, vom fi în urna a doua la tragerea la sorţi. Va fi un avantaj pentru noi, toată concentrarea noastră este acolo.

Sunt foarte mulţi ani de când nu am mai reuşit să ne calificăm la un turneu final la Campionatul Mondial. Era această presiune şi în 2024 când nu ne-am mai calificat la EURO de 8 ani de zile. Din punctul meu de vedere este o ambiţie şi o dorinţă foarte mare, pentru această Generaţie, de a merge la Mondial. Atunci am rămâne cu siguranţă în istorie”, a spus Andrei Burcă, potrivit AS.

Cum arată clasamentul din grupa României