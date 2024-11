România e o țară încolțită după partida suspendată cu Kosovo deși, cel puțin de această dată, suporterii români prezenți pe Arena Națională au avut un comportament decent. Chiar și așa, UEFA ne-a suspendat terenul pentru următoarea partidă oficială, ne-a lovit cu o amendă uriașă, iar Kosovo și Suedia au făcut front comun, anunțând că vor ataca la TAS faptul că punctele au fost trecute în contul nostru, la „masa verde“.

Ca și cum această poveste lipsită de fair-play nu era deja suficient de revoltătoare – așa se și explică declarațiile virulente date de Mircea Lucescu – acum vedem că și un fost internațional albanez a comentat ce s-a întâmplat în grupa noastră, având o remarcă urâtă.

Vorbim despre Lorik Cana (foto, 41 de ani). De-a lungul carierei sale, fostul stoper a evoluat la PSG, Marseille, Sunderland, Galatasaray, Lazio și Nantes. Și a adunat 93 de selecții și un gol pentru naționala țării sale. Printre aceste selecții s-a numărat una și în fața României, la Euro 2016. Atunci, la Lyon, Albania a obținut o victorie mare, 1-0, în ultimul meci din faza grupelor.

Având în vedere apropierea care există între Kosovo și Albania, Lorik Cana a ținut să încurajeze acum formația kosovară pentru prestațiile din Liga Națiunilor. Cana s-a arătat impresionat mai ales de cum a jucat Kosovo pe Arena Națională, în acel meci suspendat la scorul de 0-0.

„Kosovo nu e de Liga C. Locul naţionalei din Kosovo, cu jucătorii pe care îi are, cu echipa pe care o are, cu calităţile pe care le are, e în Liga B şi abia acolo putem vedea la ce nivel e. Play-off-ul de promovare, împotriva Islandei, nu va fi uşor, dar în astfel de momente trebuie făcut un pas înainte. Această echipă trebuie să se maturizeze, trebuie să joace mai mult împreună. În Liga B e locul naţionalei din Kosovo. Nu judec faptul că n-a câştigat grupa în Liga C, pentru că acolo a fost România. Pe de altă parte, am văzut meciul cu România, la București, iar România părea că e Andorra şi meritul pentru acest lucru a fost al kosovarilor“, a spus Cana.