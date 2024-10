Unul dintre cei mai valoroși români nu a fost convocat la națională! Cum arată statisticile mijlocașului în acest sezon

Alexandru Mățan, unul dintre cei mai valoroși fotbaliști români, nu a fost convocat la națională

Pe lista convocaților nu se regăsește, nici de această dată, mijlocașul Alexandru Mățan, chiar dacă este, potrivit Transfermarkt, al șaptelea cel mai valoros fotbalist român la nivel de cotă de piață. Este cotat la 4 milioane de euro!

Mățan, care măsoară 1.67 m, evoluează pe poziția de mijlocaș ofensiv, iar România oricum are mulți fotbaliști care pot evolua în acea zonă, iar până acum, ce-i drept, fotbalistul legitimat în SUA, în MLS, la Columbus, nu a dat cel mai bun randament, pentru că are doar un gol și cinci pase decisive, în 36 de jocuri bifate în acest sezon.

Alexandru Mățan, cotat la 4 milioane de euro, legitimat în MLS, la Columbus

Mățan are aceeași cotă de piață ca alți doi jucători români, Alexandru Mitriță (Universitatea Craiova) și Denis Drăguș (Trabzonspor), amândoi la acțiunea din luna octombrie, fiind chemați.

Cel mai valoros fotbalist român este Radu Drăgușin (Tottenham, cotat la 25 de milioane de euro), iar podiumul este completat de Dennis Man (Parma, cotat la 10 milioane de euro) și Florinel Coman (Al Gharafa, cotat la 7 milioane de euro). Tot 7 milioane de euro valorează și Darius Olaru (FCSB).

Dacă toți cei amintiți sunt la națională în acest moment, Alexandru Mățan nu a bifat nici măcar o prezență pentru prima reprezentativă, ultima dată bifând partidă sub tricolor la selecționata U21.

Alexandru Mățan a câștigat un trofeu în acest sezon

După trofeul câștigat în urmă cu o lună, Leagues Cup, al treilea pentru Mățan la Columbus Crew (campion en-titre în MLS, ediția 2023, și Campeones Cup din 2021, plus o finală de CONCACAF Champions Cup în iunie 2024, echivalentul Champions League de pe continentul nord-american, în care a jucat titular), românul continuă să tragă tare în Major League Soccer, în speranța că îi va atrage atenția lui Mircea Lucescu în curând.

Mijlocaşul român Alexandru Măţan, jucătorul echipei Columbus Crew, are un salariu de bază de 450.000 de dolari pe an (câştig total de 483.250 dolari), în timp ce mijlocaşul Enes Sali, transferat recent la FC Dallas de la Farul, câştigă 345.000 de dolari (salariu de bază de 300.000 de dolari).

Fost internațional de juniori, de tineret și olimpic, Alex Mățan nu are însă nicio selecție la reprezentativa de seniori a României. În acest sezon are 36 de meciuri, un gol și șase pase decisive, iar în total, la Columbus, are 113 partide, a marcat de patru ori și a oferit 16 pase decisive.