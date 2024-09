După pasa de gol din minutul 90+2 (la scorul de 1-1) din finala Leagues Cup câștigată acum o săptămână, Columbus Crew - Los Angeles FC 3-1, Alex Mățan a recidivat în MLS în noaptea de sâmbătă spre duminică.

La scorul de 2-2, românul a pasat decisiv, cu capul, pentru golul din minutul 90+3 al lui Columbus Crew, învingătoare în cele din urmă cu 4-2 în fața lui New York City FC.

WHAT A TIME TO SCORE YOUR FIRST MLS GOAL IN BLACK & GOLD ???? pic.twitter.com/Xm5pJinIdF