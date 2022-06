Adrian Mutu îi apără pe ”tricolori”, după al doilea eșec consecutiv în Nations League: ”Nu putem să-i condamnăm chiar așa”

”Briliantul” a scos în evidență părțile bune după meciul cu Bosnia. Antrenorul Rapidului a remarcat ”plusurile” față de meciul precedent, cu Muntenegru.

Adrian Mutu: ”Nu putem să-i condamnăm chiar așa pe jucători”

„Din păcate, zero puncte după două meciuri. O impresie mai bună decât în meciul cu Muntenegru, am vrut mai mult, am fost mai prezenți pe faza de atac, dar totuși abordarea a fost puțin surprinzătoare, când am intrat puțin timorați. Ideea e că nu putem să-i condamnăm chiar așa pe jucători, trebuie să așteptăm puțin.

Referitor la acest meci, cred că per ansamblu a fost echilibrat, am avut ocazii mai clare în prima repriză, când după părerea mea am jucat mai slab. România a arătat mai bine decât în meciul cu Muntenegru, dar, din păcate, am pierdut. Dzeko nu ne-a pus deloc probleme”, a spus Adrian Mutu, la Antena 1.

În urma acestui rezultat, România rămâne ”codașa” Grupei 3 din Liga Națiunilor B, cu zero puncte și golaveraj 0-3. Lider este Finlanda, cu patru puncte, la egalitate cu Bosnia, dar cu un golaveraj superior, iar Muntenegru completează grupa, de pe locul trei, cu trei puncte.

Marți, România va întâlni Finlanda pe stadionul Giulești. Cu un eșec, șansele pentru o clasare cât mai bună în grupa de Nations League s-ar reduce semnificativ.

Programul meciurilor României din iunie din Liga Națiunilor

Sâmbătă 4 iunie, ora 21:45, stadion Gradski (Podgorica): Muntenegru - România 2-0

Marți 7 iunie, ora 21:45, stadion Bilino Polje (Zenica): Bosnia și Herțegovina - România 1-0

Sâmbătă 11 iunie, ora 21:45, stadion Giulești (București): România - Finlanda

Marți 14 iunie, ora 21:45, stadion Giulești (București): România - Muntenegru