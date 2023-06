Florinel Coman speră ca performanța notabilă reușită de „tricolorii” mici, în 2019, să fie egalată sau chiar depășită de actuala națională U21 a României.

În 2019, la Campionatul European Under 21 din Italia, „tricolorii” au ajuns până în semifinale, unde au capitulat în fața Germaniei.

FRF: „Sunteți 10 jucători din lotul U21 de la Euro 2019. Ce impact poate avea acest lucru asupra campaniei de calificare la EURO de anul viitor?”

Coman: „Da, contează foarte mult că suntem mulți jucători pentru că am fost acolo, știm care e senzația și cred eu că va avea un impact puternic.”

FRF: „Mai mult decât atât, cu colegii de acum cred că ai fost coleg de la primele loturi de juniori.”

Coman: „Da, așa e, ne cunoaștem de foarte multă vreme, s-a creat o chimie între noi, așa că este foarte important acest lucru.”

FRF: „Anul ăsta România găzduiește EURO U21. Tu ai trăit o poveste foarte frumoasă în Italia în 2019. Ce mesaj ai pentru tricolorii U21 de anul acesta?”

Coman: „Să fie ei, să creadă foarte mult că își pot atinge visul. Toată România crede în acea echipă. Sunt jucători talentați, care pot face față la echipe importante, cu un potențial enorm. Așa că eu am mare încredere și nu numai eu. Cred că toată România se va uita și îi va susține necondiționat, așa că să se gândească doar să fie pozitivi și cred că pot scoate rezultate bune.”

FRF: „Apropo de acel EURO, când auzim iar un HAI FLORINEL?”

Coman: „Sper cât de curând.”

FRF: „Te-ai uitat la clipul de pe YT, știi comentariul?”

Coman: „M-am uitat atunci, chiar după meci, am fost asaltat pe Whatsapp cu mesaje. Am fost, este o amintire foarte frumoasă, plăcută. Mă uit cu drag. Și acum câteva zile mi-a apărut din nou. Plus că a fost o performanță foarte bună. Cu toții am făcut meciuri excepționale și știu cât s-a muncit pentru acel EURO.”

Naționala României U21 va participa în perioada 5-12 iunie la un stagiu de pregătire în Italia, înainte de turneul final EURO 2023, găzduit de România și Georgia.

Lista celor 26 de jucători convocați pentru meciurile din această lună

Portari: Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 1/0), Marian AIOANI (Farul Constanța, 0/0), Horațiu MOLDOVAN (FC Rapid 1923, 1/0)

Fundași: Andrei RAȚIU (Huesca | Spania, 11/1), Cristian MANEA (CFR Cluj, 21/2), Andrei BURCĂ (CFR Cluj, 17/1), Radu DRĂGUȘIN (Genoa | Italia, 5/0), Ionuț NEDELCEARU (Palermo | Italia, 24/2), Adrian RUS (Pisa | Italia, 17/1), Mario CAMORA (CFR Cluj, 9/0), Raul OPRUȚ (Hermannstadt, 3/0)

Mijlocași: Marius MARIN (Pisa | Italia, 10/0), Tudor BĂLUȚĂ (Farul Constanța, 11/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 0/0), Darius OLARU (FCSB, 10/0), Nicolae STANCIU (Wuhan Three Towns | China, 58/12), Alexandru CICÂLDĂU (Ittihad Kalba | EAU, 29/4), Ianis HAGI (Rangers | Scoția, 24/2), Deian SORESCU (FCSB, 10/0), Olimpiu MORUȚAN (Pisa | Italia, 7/1), Florinel COMAN (FCSB, 5/0), Dennis MAN (Parma | Italia, 18/6), Valentin MIHĂILĂ (Parma | Italia, 10/1)

Atacanți: George PUȘCAȘ (Genoa | Italia, 34/10), Denis ALIBEC (Farul Constanța, 29/3), Louis MUNTEANU (Farul Constanța, 0/0)