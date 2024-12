Slovacii reacționează după ce au dat peste România U21 la EURO: "La prima vedere nu pare atractivă"

România nu a avut noroc la tragerea la sorți. Tricolorii lui Daniel Pancu au fost repartizați în grupa A de la turneul final, alături de Spania, Italia și gazda Slovacia.

Reacțiile slovacilor după ce au picat în grupă cu România U21 la EURO 2025

Slovacia U21 se va afla la doar a treia participare la un Campionat European. Naționala lui Jaroslav Kentos s-a calificat direct la această ediție, din postura de gazdă, în ultimii doi ani disputând doar partide amicale.

Tragerea la sorți de la Bratislava a fost comentată de selecționerul Jaroslav Kentos, de căpitanul Lubomir Belko, și de președintele Federației Slovace de Fotbal, Jan Kovacik. Slovacii se bucură că vor avea parte de dueluri atractive și vor reuși să atragă un număr mare de spectatori, iar șeful Federației remarcă seria bună a naționalei României.

Slovacii se declară optimiști având în vedere că au mai înfruntat Spania U21, în luna martie, și au reușit să se impună chiar la Jerez, scor 2-0, după golurile lui Timotej Jambor (Rapid București) și Adrian Kapralik (Zilina).

"Este o tragere foarte bună pentru fani și cred că vom reuși să umplem toate stadioanele. În schimb, sunt niște provocări foarte mari pentru noi. Dacă ne dorim să ne calificăm trebuie să învingem cel puțin una dintre cele mai puternice adversare. Sunt echipe de top din această categorie de vârstă, sunt echipe care domină și care sunt caracterizate de un fotbal ofensiv. Ne vom pregăti într-un mod responsabil și consider că vom avea succes", a spus Jaroslav Kentos, selecționerul naționalei U21.



"Suntem toți fericiți pentru că ne-am aflat adversarii din grupă. Trebuie să ne pregătim responsabil pentru aceste meciuri, iar antrenorii vor da tot ce au mai bun pentru a ne ajuta. Sunt cele mai bune echipe din lume și poate fi o experiența valoroasă pentru noi. Am jucat deja un meci contra Spaniei și am reușit să câștigăm cu 2-0 pe terenul lor. Avem lucruri pozitive de luat din acel joc, însă trebuie să le evităm pe cele negative", a declarat Lubomir Belko, portarul și căpitanul Slovaciei U21, legitimat la MSK Zilina.



"Sunt mulțumit de tragere. Era dificil să putem alege din adversarii care erau disponibili. Cred că este o grupă senzațională pentru fani și pentru fotbal. E bine că deja am jucat un meci amical contra Spaniei și am câștigat. Sigur, orice joc este diferit, iar acesta va fi abia peste jumătate de an. Avem doi adversari atractivi, dar și o echipă care nu este atractivă la prima vedere. Totuși, dacă nu greșesc, România are foarte multe meciuri fără eșec", a declarat Jan Kovacik, președintele Federației Slovace de Fotbal.