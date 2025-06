Selecționata lui Daniel Pancu a pierdut în debutul Campionatului European de tineret, care este transmis în perioada 11 iunie - 28 iunie în direct pe VOYO, la Pro TV și Pro Arena.



Ciprian Marica i-a dat dreptate lui Pancu după eșecul micilor tricolori de la EURO U21: ”E adevărat tot ce a spus”



La finalul meciului, Daniel Pancu a remarcat faptul că micii tricolori s-ar fi impus la Trnava, pe ”City Arena”, în fața italienilor dacă nu ar fi fost suspendat. Selecționerul a urmărit meciul din tribune, iar înainte de fluierul de final a avut și o criză de nervi.



Ciprian Marica, prezent în studioul emisiunii de la Pro TV de după meciul României U21, i-a dat dreptate lui Pancu, dar a evidențiat și că e numai vina selecționerului pentru suspendare.



În ultimul meci din campania de calificare, cu Elveția (3-1), Pancu a primit cartonașul roșu după o jumătate de oră scursă din meci.



”Încredere bună la Pancone. E adevărat și cred că ar fi putut influența jocul de pe margine, dacă ar fi fost acolo la marginea terenului. Din păcate, e doar vina lui că nu a fost acolo. Are dreptate, dar e vina lui”, a spus Marica.

Echipele de start din România - Italia

Italia U21: Desplanches - Zanotti, Ghilardi, Pirola, Ruggeri - Fabbian, Prati, Ndour - Baldanzi, Koleosho - Gnonto

Rezerve: Ambosino G., Bianco A., Casadei C., Coppola D., Doumbia I., Fazzini J., Guarino G., Kaqyode M., Pisilli N., Sassi J.(p), Turicchia R., Zacchi G.(p)



Selecționer: Carmine Nunziata



România U21: Sava - Strata, Ignat, Ilie, Borza - Corbu, Akdag, Grameni - Ianis Stoica, L. Munteanu, R. Ilie

Rezerve: Amzăr C., Burnete R., Duțu, Hindrich O.(p), Mihai C., Mitrov Z., Perianu O., Popescu O. Rafailă V. (p), Sîrbu D., Vulturar C.

Selecționer: Daniel Pancu