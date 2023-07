Sportivii români Constantin Popovici şi Cătălin Petru Preda au cucerit primele medalii, aur şi argint, pentru delegaţia României la Campionatele Mondiale 2023 de nataţie de la Fukuoka (Japonia), după ce s-au clasat joi pe primele două locuri în concursul de sărituri în apă de la mare înălţime (27 m).

În fruntea clasamentului după primele două sărituri din 25 iulie, Popovici, campion european en titre, şi Preda, vicecampion european, au confirmat că sunt cei mai buni din lume şi după ultimele două sărituri de joi.

Constantin Popovici, 34 ani, din Bucureşti, a devenit primul campion mondial al României la sărituri în apă de la mare înălţime.

În clasamentul final, după patru sărituri, Constantin Popovici s-a clasat pe primul loc cu un total de 472,80 puncte, urmat de Cătălin Petru Preda (438,45) şi de francezul Gary Hunt (426,30). Un număr de 23 de sportivi au participat la acest concurs. Gary Hunt este dublu campion mondial în 2015 şi 2019.

Popovici, de la CSM Bacău, a participat şi la proba de platformă 10 m, în care s-a clasat pe locul 18.

Popovici a arătat o formă excelentă în acest sezon, cu victorii la Boston şi Paris, şi un loc doi la Polignano a Mare (Italia), în circuitul Red Bull Cliff Diving World Series.

