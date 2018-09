FOTO | Asa ar putea arata ARO 2018: intra in competitie directa cu Duster! Va place? :)

Fabrica din Campulung Muscelk, infiintata in 1957, a scos pe porti ultima masina in 2003. Internautii si-au imaginat cum ar putea arata un ARO al zilelor noastre si au desenat un SUV cu un look agresiv.



Daca ideea celor de la cars.ro ar fi pusa in practica, ARO ar intra in competitie directa cu Duster-ul celor de la Dacia si ar deveni al doilea SUV produs in Romania.



sursa foto: cars.ro