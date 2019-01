AMENZI pentru administratorii de drumuri care nu curata poleiul! AVERTISMENTUL lansat pentru soferi

Poleiul da peste cap traficul din toata tara.

COMUNICAT POLITIA ROMANA

De la inceputul anului si pana in data de 22 ianuarie, politistii au aplicat 72 de sanctiuni contraventionale administratorilor de drumuri, in valoare de peste 200.000 de lei.

Cele mai multe dintre acestea (59) au fost date pentru neindeplinirea obligatiei de intretinere a drumului public pe timp de iarna. De asemenea, au mai fost sanctionate si neluarea masurilor de inlaturare a obstacolelor aflate pe partea carosabila, precum si nesemnalizarea sau semnalizarea necorespunzatoare a drumului public.

Aceste masuri au fost luate de politistii rutieri din Capitala, de cei de la Autostrazi, precum si de politistii din judetele Salaj, Satu-Mare, Arges, Bihor, Cluj, Maramures, Alba, Arad, Gorj, Mehedinti, Mures, Vaslui, Dambovita, Caras-Severin, Calarasi, Giurgiu si Vrancea.

Cele mai multe amenzi au fost aplicate in Bihor (15), Dambovita (10) si Cluj (8).

De asemenea, in cursul zilei de ieri, pentru neindeplinirea obligatiei de intretinere a drumului public pe timp de iarna, politistii au aplicat 7 sanctiuni contraventionale, in valoare de 22.620 de lei (doua sanctiuni in judetul Calarasi si cate una in Bucuresti si in judetele Buzau, Ialomita, Gorj si Harghita).

Reamintim faptul ca, in conformitate cu prevederile legale, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda prevazuta in clasa a V-a de sanctiuni neindeplinirea obligatiei de intretinere a drumului public pe timp de iarna, potrivit reglementarilor in vigoare.

Politistii vor continua actiunile pentru diminuarea riscului rutier si vor lua, de fiecare data, masuri fata de cei care nu respecta reglementarile legale.

Pentru a conduce in siguranta, in contextul avertizarilor meteorologice, Politia Romana va recomanda:

Pe timp de ploaie sau ninsoare, utilizati luminile de intalnire inclusiv ziua (pentru toate categoriile de drumuri), dar si pe cele de ceata, in cazul aparitiei acestui fenomen!

Nu actionati brusc mecanismele de directie si de franare ale autovehiculului, pentru evitarea acvaplanarii sau a derapajelor necontrolate!

Echipati-va autovehiculele cu anvelope de iarna, atunci cand circulati pe drumuri acoperite cu zapada, gheata sau polei!