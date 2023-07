Campioana României a câștigat datorită golului marcat de David Kiki (29 ani) în a doua repriză, din pasa lui Denis Alibec. Fotbalistul a reușit astfel să aducă un avantaj important echipei sale în lupta pentru calificarea în turul al doilea al preliminariilor UEFA Champions League.

Gheorghe Hagi a dezvăluit ce i-a spus David Kiki la pauză

Gheorghe Hagi a vorbit la conferința de presă de la finalul meciului despre autorul golului, dezvăluind ce discuție au purtat în vestiar, la pauză. Hagi a recunoscut că ar fi vrut să îl schimbe pe fundașul de 29 de ani, în special din cauză că avea deja cartonașul galben, însă acesta i-a transmis că nu dorește să fie înlocuit pentru că simte că va marca.

„Kiki avea cartonașul galben. Știți că eu fac la pauză anumite lucruri, dar mi-a zis: 'Să nu cumva să mă schimbi, o să vezi că o să dau gol!'. A simțit-o și am zis ok. Când am văzut că a venit așa convins... dar mi-era teamă. Când un fundaș are galben, trebuie să te gândești la soluția următoare.

Plus că el a stat o lună și ceva. După meciul cu FCSB, nu a venit la Cluj, avea deja o accidentare, o fractură de stres la piciorul drept. A stat până în 25, nu a făcut nimic și uite că arată foarte bine. E un băiat wow, foarte bun. Azi a fost cel mai bun de pe teren.

Kiki poate să joace orice. Și extremă, și mijlocaș, și inter. E un jucător complet. Am avut noroc că a venit la noi. Suntem fericiți că e cu noi. Face lucruri extraordinare și mă bucur pentru el”, a declarat Gheorghe Hagi la conferința de presă.

Ce urmează pentru Farul după ”dubla” cu Sheriff

Câştigătoarea dintre Farul Constanţa şi Sheriff Tiraspol ar urma să o întâlnească în turul 2 preliminar din Champions League pe Maccabi Haifa, care marți a câștigat cu 4-0 în deplasare la Hamrun Spartans (Malta).

Dacă Farul lui Gheorghe Hagi va fi eliminată de Sheriff din Liga Campionilor, campioana României va juca în turul secund preliminar al Europa Conference League cu învinsa dintre Urartu (Armenia) şi Zrinjski Mostar (1-0 în deplasare pentru echipa din Bosnia în prima manșă).