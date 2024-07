După o primă repriză în care roș-albaștrii au controlat jocul, israelienii au deschis scorul în minutul 71 prin Biton. Câteva minute mai târziu, Joyskim Dawa a restabilit egalitatea, iar FCSB putea obține victoria în minutele de final.

William Baeten: ”Dacă nu mă simțeam bine, nu mai eram la FCSB!”

William Baeten a debutat la FCSB în meciul din Ghencea, iar la finalul meciului a avut câteva declarații despre noua sa echipă. Baeten a fost trimis în teren în minutul 85 în locul lui Marius Ștefănescu.

Belgianul a vorbit și despre declarațiile făcute de Gigi Becali a doua zi după ce a fost prezentat oficial la FCSB. Patronul roș-albaștrilor declara că îi poate rezilia contractul lui William Baeten din cauza unor probleme la genunchi.

”Este un sentiment minunat. Au fost primele minute pentru acest minunat club, este foarte bine. Abia așteptam să debutez și sunt foarte fericit că am făcut-o, chiar dacă la finalul meciului. Mă simt foarte bine.

Cred că ne puteam descurca mai bine. Am fost puțin ghinioniști. Ei au avut doar o ocazie de gol. Am ratat câteva ocazii, dar cred că am fost echipa mai bună. Am arătat bine în acest joc și sperăm să obținem mai mult.

Trebuie să analizăm acest meci și vom vedea ce trebuie să facem mai bine. Cu siguranță cred că putem să îi învingem.

Este grozav să joc aici, este cea mai bună echipă din România și mă simt încrezător că am ajuns aici. Prima mea săptămână a fost grozavă. Este o echipă grozavă, mă simt foarte bine primit.

Știam că suntem o echipă valoroasă, iar după acest meci cred că suntem mai buni decât ei. Am avut încredere în noi, poate cu excepția primelor 10 minute, când i-am așteptat, dar după aceea am dominat.

Nu vreau să vorbesc despre asta, mă simt bine, dacă nu mă simțeam bine, nu eram aici”, a spus William Baeten la finalul jocului.

VIDEO Rezumatul meciului FCSB - Maccabi Tel Aviv 1-1