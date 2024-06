Stadionul "Wembley" a fost efectiv "în flăcări" datorită suporterilor Borussiei Dortmund, care au aprins mii de torțe, transformând atmosfera într-una incendiară și plină de fum. Imaginile spectaculoase au devenit rapid virale pe rețelele de socializare. VEZI GALERIA

În pauza dintre reprize, mii de ultrași nemți au simțit nevoia să își facă simțită prezența, iar cu ajutorul materialelor pirotehnice, au oferit un spectacol de zile mari.

???????????? Borussia Dortmund fans are READY for the second half! ???? #UCL pic.twitter.com/UGVaeeLQkv