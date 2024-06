Cea mai controversată fază din prima repriză a finalei Borussia Dortmund - Real Madrid! Verdictul specialistului

Prima repriză a ultimului act al celei mai prestigioase competiții europene nu a fost lipsită de faze controversate.

Cea mai mare a fost în minutul 23, când Karim Adeyemi a căzut în interiorul careului lui Real Madrid, după un duel cu Ferland Mendy, iar jucătorii celor de la Borussia Dortmund au cerut penalty.

Arbitrul sloven Slavko Vincic a lăsat jocul să continue, iar faza s-a încheiat cu o ocazie monumentală a celor de la Borussia Dortmund, când Niclas Fullkrug a nimerit bara laterală.

Expertul MARCA Pavel Fernandez susține, însă, că nu a fost penalty la faza la care Karim Adeyemi a cerut lovitură de la 11 metri, în urma unui duel cu Ferland Mendy.

”Nu este nimic, este fotbal!”, a spus Pavel Fernandez, expertul în arbitraj al celor de la MARCA.

Clearly penalty by Mendy on Karim Adeyemi.

Real VARdrid strikes again#UCL #UCLfinal pic.twitter.com/5yJzThPn1P