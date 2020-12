EXCLUSIV | "Webo nu era sigur pana nu l-a convins Demba Ba!" Dezvaluiri de ULTIMA ORA cu privire la incidentul de la Paris! "In unele parti i-a mers, in altele nu!"

Scandalul de rasism in care a fost implicat Sebastian Coltescu este in continuare in atentia opiniei publice.

Incidentul care i-a avut ca principali protagonisti pe Webo, Demba Ba si Sebastian Coltescu, a fost comentat de catre Victor Ciutacu. Jurnalistul a fost invitat in cadrul emisiunii Ora Exacta in Sport, de pe Pro X, si a vorbit despre scandalul care face inconjurul lumii in acest moment. Ciutacu este de parere ca subiectul a fost pornit artificial, de catre doua personaje care in cariera lor nu au impresionat din punct de vedere fotbalistic, iar acum vor sa iasa in evidenta prin scandal rasist.

"Nu e absolut nimic rasist in adresarea lui Coltescu sau a lui Sovre, nici macar nu i s-a adresat lui direct. D-l Webo a reusit cu ocazia asta sa atinga o celebritate pe care n-a putut sa o aiba cat a fost fotbalist. La fel si Demba Ba, care este personajul principal al acestui scandal. Webo nu era foarte convins ca e persecutat pana nu l-a convins Demba Ba. Daca ii urmaresti parcursul lui Ba, el a generat cate un scandal artificial de rasism pe la toate echipele la care a jucat, in unele parti i-a mers, in altele nu.

Refuz sa cred ca toata planeta pamant il persecuta pe Demba Ba. El a profitat, nici pe la Basaksehir nu joaca, a ajuns si acolo cea mai periculoasa rezerva, asa ca a iesit in fata cu un activism pe care el si-l asuma, pe care eu i-l respect, dar cu care nu pot fi de acord. Daca cei doi erau persecutati, amandoi jucau fotbal intre blocuri dupa programul de lucru, in favoarea albilor. Dar deocamdata programul de lucru in favoarea albilor, care include fotbalul si nu numai, le aduc celor doi milioane de euro pe an. De la cateva milioane pe an in sus, orice discutie despre discriminare dupa parerea mea este cat se poate de penibil", a declarat Victor Ciutacu pentru Pro X.