"Trebuia eliminat!". Ce a făcut Garnacho înainte de penalty-ul din Manchester United - FC Copenhaga

Unicul gol al meciului a fost marcat de Harry Maguire, în minutul 72, după o centrare a lui Christian Eriksen. FC Copenhaga a făcut un meci solid, a avut mai multe ocazii importante de a marca, iar cea mai mare șansă a venit chiar la ultima fază, când penalty-ul executat de Jordan Larsson a fost apărat de Andre Onana.

Înainte ca Larsson să execute lovitura de la 11 metri, camerele TV au surprins momentul în care Alejandro Garnacho (19 ani) încearcă să distrugă punctul cu var. Argentinianul a călcat în mod repetat în acea zonă pentru a-i face viața mai grea lui Larsson, cel care a executat.

Jacob Neestrup, antrenorul lui FC Copenhaga, spune că Garnacho ar fi trebuit eliminat pentru gestul său. Totuși, arbitrul Marco Guida nu a văzut gestul argentinianului, care a scăpat nepedepsit.

"Dacă distrugi punctul cu var în felul ăsta, atunci este cartonaș roșu. Nu dau vina pe jucător, însă arbitrul trebuie să stabilească anumite limite", a spus Jacob Neestrup, potrivit Bold.

Garnacho was seen scuffing the penalty spot right before Copenhagen's last second penalty miss ???? pic.twitter.com/hm94jJ7NBp