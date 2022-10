Se știu primele echipe calificate în faza optimilor din UEFA Champions League, cu două runde înainte de finalul grupelor

Manchester City și-a asigurat matematic calificarea în faza următoarea a competiției, chiar dacă a remizat surprinzător la Copenhaga, scor 0-0.

Punctul obținut în Danemarca le-a asigurat ”cetățenilor” o distanță de șapte puncte față de locul trei, ocupat de Sevilla, cu două etape înainte de final, astfel că City nu mai poate rata prezența în următorul act al UEFA Champions League.

Sevilla și Borussia Dortmund au remizat, scor 1-1, astfel că lupta pentru ultimul loc care asigură prezența în optimi continuă. Germanii sunt favoriți, cu șapte puncte, cu cinci în fața celor de la Sevilla și Copenhaga.

A doua echipă care și-a asigura prezența în optimile Champions League este chiar campioana Europei, Real Madrid, care a remizat în Polonia, cu Șahtior Donețk, scor 1-1.

Diferența față de locul trei este de cinci puncte, cu două etape înainte de final, doar că RB Leipzig și Șahtior, echipele de pe locurile doi și trei, se vor întâlni într-un meci direct, astfel că nu există șanse ca ambele să o depășească pe Real.

