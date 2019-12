Schimbarea ISTORICA dupa care Champions League nu va mai fi niciodata la fel! Bogatii calca TRADITIA in picioare: planul secret a fost dezvaluit

Panica in Anglia dupa ce planul bogatilor a fost dezvaluit!

Cele mai bogate cluburi ale Planetei sunt in favoarea unei reforme a sistemului de desfasurare din Champions League. Incepand cu sezonul 2024-2025, Liga ar urma sa-si schimbe formatul grupelor. Astfel, cele 32 de cluburi participante vor fi impartite in numai 4 grupe, in loc de 8, cum se intampla in prezent. Ar rezulta mai multe meciuri tari si o faza a grupelor care va umple calendarul. Mai multe surse de presa din Marea Britanie scriu ca marile cluburi din Premier League sunt in favoarea mutarii. In cazul in care schimbarea ar avea loc, din calendarul clasic al fotbalului englez ar disparea rejucarile din Cupa Angliei si semifinala in mansa dubla din Cupa Ligii. De asemenea, ar putea scadea si numarul de cluburi care joaca in Premier League.

Daca cele mai bogate echipe sunt de acord cu refresul Champions League, 'baza' fotbalului englez se opune categoric.

Meciurile din Liga ar urma sa aiba loc si in weekend intr-o faza a grupelor care ar programa 14 etape!

Modificarile ar duce inevitabil la crearea unei superligi europene, se tem englezii.

Cifrele de audienta pentru Champions League au scazut cu 35% in sezonul 2018-2019 fata de cel precedent, in conditiile in care au existat partide fantastice pe parcrusul competitiei. Datele statistice ii sperie atat pe oficialii UEFA, cat si pe detinatorii de drepturi, care cer solutii pentru cresterea produsului.