Unicul gol al meciului a fost marcat de Rodri, în minutul 68. Bernardo Silva a centrat în fața porții, mingea a fost respinsă și a ajuns la Rodri, care a șutat imparabil de la 14 metri, fără șansă pentru portarul Andre Onana, care a avut câteva intervenții spectaculoase pe parcursul jocului.

Rodri, sincer după finala Champions League: "Am avut un joc de rahat, dar am luptat ca niște animale!"

Rodri, desemnat omul meciului de UEFA, a fost primul care a vorbit cu jurnaliștii după finala. Mijlocașul spaniol a recunoscut că a făcut o primă repriză slabă, însă a punctat că întreagă echipă a luptat "ca niște animale".

Marcatorul golului a dedicat victoria legendelor lui Manchester City care nu au avut ocazia de a ridica trofeul Champions League deasupra capului, precum Kun Aguero sau David Silva.

"Emoționant. Un vis devenit realitate. Toți fanii de aici au așteptat asta atâția ani. Meritau și merităm. Am fost atât de aproape în ultimii ai, iar acum vreau să le mulțumesc tuturor.

Nu a fost simplu, am întâlnit o echipă foarte bună, care s-a apărat și a făcut faza de contraatac foarte bine. Am dat totul! Eu nu am făcut o primă repriză bună, am avut un joc de rahat.

Așa sunt finalele, nu te poți aștepta să joci la fel de bine ca de obicei. În finale sunt emoții, este tensiune. Am luptat ca niște animale.

Ne dorim mai mult, avem și mai multă ambiție acum. Un astfel de moment este irepetabil. Le dedicăm trofeul celor care au făcut mare acest club, cum ar fi Sergio Aguero sau David Silva", a spus Rodri, la BT Sport, citat de BBC.

Triplă pentru istorie! Performanță fabuloasă pentru Manchester City și Pep Guardiola

Grație triumfului de la Istanbul, Manchester City a cucerit o triplă istorică în acest sezon formată din Champions League, Premier League și Cupa Angliei. Echipa lui Pep Guardiola este doar a doua echipă din Anglia care reușește această performanță, după Manchester United, în 1999.

Performanța este una deosebit de importantă și pentru Pep Guardiola. Antrenorul a ajuns la trei trofee Champions League cucerite, după cele două cu FC Barcelona (2009, 2011).

Guardiola a devenit primul antrenor din istorie care cucerește o astfel de triplă de două ori în carieră. Managerul spaniol a izbutit aceeași performanță în sezonul 2008/2009, cu FC Barcelona, când a câștigat Champions League, Cupa Spaniei și titlul în La Liga.