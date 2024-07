Managerul general al celor de la FCSB, Mihai Stoica, a lăudat modul în care echipa lui Elias Charalambous a tratat partida de marți seară.

Campioana României a făcut spectacol prin golurile marcate de Darius Olaru (6 - penalty, 11, 37), Daniel Popa (22, 27) şi David Miculescu (70, 73), în timp ce pentru formația din San Marino a punctat Manuel Battistini (86).

Reacția lui Mihai Stoica după ce FCSB a zdrobit-o pe Virtus

"(n.r. - posibilele accidentări, un stres?) Asta şi cartonaşele, că le-am spus înainte de meci că sunt şapte meciuri în care n-au voie să ia trei cartonaşe, iar orice cartonaş la meciurile astea două cu Virtus... Cu tot respectul, ştiam că nu vom avea probleme, sunt jucători amatori, dar ce e important e că s-a jucat serios. Se poate întâmpla să vezi că adversarul să fie modest şi să te faci de râs, dar ai noştri au fost bine.

E şi altceva la noi, e o mare concurenţă pe posturi acum, toţi vor să joace şi trebuie să facem loc în echipa jucând bine şi jucând serios", a declarat Mihai Stoica, la Prima Sport.

Primul test al FCSB-ului va fi sâmbătă în campionat contra celor de la U Cluj. Meciul cu gruparea lui Ioan Ovidiu Sabău din prima etapă a Superligii e sâmbătă de la 22:00.

"Primul examen este sâmbătă cu Universitatea Cluj. Până acum am fost nemulţumit cum ne-am prezentat în prima jumătate a meciului cu Corvinul. În a doua parte, da, am fost net superiori. Meciul de azi nu are relevanţă, a fost reuşit. U Cluj e primul adversar serios", a mai spus Mihai Stoica, pentru sursa mai sus menționată.

FCSB, echipă antrenată de Elias Charalambous, a evoluat în formula: Târnovanu - Creţu (Antwi - 46), Ngezana (Dawa - 46), Harut, Kiki - Şut ( Alhassan. - 46), Edjouma, Olaru (Lixandru - 61) - Băluţă (Miculescu - 46), Popa, Phelipe.

La gazde a intrat, în min. 82, atacantul italian Federico Piovaccari, care a evoluat la roş-albaştri în sezonul în sezonul 2013-2014.