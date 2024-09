Hansi Flick a recunoscut superioritatea adversarilor: "Au meritat să câștige"

Catalanii au început cum nu se poate mai rău meciul de pe Stade Louis II. Eric Garcia a fost eliminat în minutul 11, după ce comis un fault în urma unei erori a lui Ter Stegen.

Cinci minute mai târziu, Akliouche a deschis scorul pentru gazde, învingându-l pe portarul neamț cu un șut perfect plasat.

În minutul 28, Lamine Yamal a restabilit egalitatea, în urma unui gol marcat din acțiune proprie. În minutul 71, AS Monaco a dat lovitura după reușita lui George Ilenikhena.

Tehnicianul catalanilor a vorbit la superlativ despre prestația celor de la AS Monaco, declarând că au fost mai buni și că au meritat să câștige.

"Jocul s-a schimbat complet (n.r. după eliminarea lui Eric Garcia). Am încercat tot timpul, ne-am apărat cu pasiune. Am făcut unele greșeli, dar am încercat să marcăm goluri. Am avut câteva ocazii, dar ei au meritat să câștige.

Am pierdut, ok, le-am spus asta jucătorilor, dar acum trebuie să revenim mai puternici, să ne recuperăm pentru meciul de duminică. Trebuie să dăm tot ce avem mai bun și să luptăm pentru echipă. Am pierdut acest meci, dar vom continua să luptăm.

Au fost foarte buni. E normal, pentru că sunt foarte rapizi și am încercat să ne apărăm. Au meritat să câștige", a declarat Hansi Flick, potrivit presei din Spania.

???????? Hansi Flick: “I'm very proud of this team and I’m very optimistic with them”.

“We have to accept the loss, but we have 7 matches to go and I'm sure we'll come back”.

“Casadó doesn’t have any injury, just a knock”. pic.twitter.com/PLikIIYF7r