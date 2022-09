Liverpool a reușit să deschidă scorul pe Anfield Road în minutul 17, când Diogo Jota l-a lăsat singur cu portarul pe Mohamed Salah, care a finalizat fără emoții.

Ajax a răspuns la mai puțin de 10 minute distanță. După o fază construită în flancul stâng, mingea a ajuns în interiorul careului la Mohammed Kudus, care a finalizat cu un șut imparabil.

Tânărul fotbalist din Ghana a preluat și a șutat foarte puternic, din întoarcere, de la aproximativ 13 metri, la colțul scurt, fără șansă pentru portarul Alisson sau pentru Virgil van Dijk, care se afla în preajma sa. Mingea a lovit transversala, apoi a intrat în poarta lui Liverpool.

Kudus thinking about destroying Liverpool goal, the fans and alisson with a shot like that????????

pic.twitter.com/oiw9RFjcjq