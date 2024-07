Roș-albaștrii au avut o evoluție superbă atât în San Marino, cât și la București. Formația dirijată de Elias Charalambous a pășit cu dreptul în campania din UEFA Champions League.

Pe cine va întâlni FCSB în turul 2 preliminar UEFA Champions League

În turul doi preliminar UEFA Champions League, FCSB va întâlni Maccabi Tel Aviv. Israelienii au câștigat recent supercupa și vor fi motivați la meciul cu gruparea roș-albastră.

FCSB - Maccabi Tel Aviv, prima manșă din turul 2 preliminar al Ligii Campionilor, se joacă în Ghencea, pe 23/24 iulie, în direct pe PRO TV și VOYO. Returul este programat pe 31 iulie, pe teren neutru, în Ungaria.

Maccabi Tel Aviv nu se va putea baza pe patru jucători la dubla cu FCSB: Roy Revivo, Osher Davida, Dor Turgeman și Ido Sharar, care sunt convocați la naționala Israelului pentru Jocurile Olimpice de la Paris.

"Îi felicit pe jucători, pe cei din staff și pe spectatori. Suntem împreună de trei săptămâni, a fost un meci pentru trofeu și am câștigat. Este doar începutul, un meci care ne oferă încredere.

În primele 30 de minute am început bine, am pus presiune pe adversar atât cu mingea, cât și fără. Am luat decizii corecte și am ratat și trei ocazii importante, însă ulterior am scăzut puțin nivelul. Este clar că sunt multe lucruri pe care trebuie să le îmbunătățim.

În finalul jocului am fost obosiți și am cedat mingea mult prea ușor. În ultimele minute am greșit multe pase, iar adversarii au fost mai buni spre final. Îmi doresc să fim mai încrezători în ceea ce privește pasele, însă azi am arătat bine în comparație cu așteptările care existau după doar trei săptămâni de pregătire", a spus Lazetic, potrivit One, după succesul lui Maccabi.