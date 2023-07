Elevii lui Gică Hagi au câștigat cu 1-0 la Constanța în fața celor de la Sheriff Tiraspol, dar nu au făcut față în deplasare, când moldovenii au făcut instrucție și au câștigat cu 3-0.

Marius Șumudică nu s-a ferit de cuvinte, după înfrângerea Farului din preliminariile UCL

Marius Șumudică, fost antrenor la Al-Raed, a vorbit despre meciul Farului Constanța din preliminariile UEFA Champions League și a remarcat faptul că elevii lui Gică Hagi sunt mult mai buni individuali decât cei ai celor de la Sheriff Tiraspol.

„Sunt în concediu, dar mi-am făcut timp să văd meciul. Semnalul a fost prost, dar am văzut jocul până la urmă. Eu consider că Sheriff Tiraspol niciodată individual nu e peste Farul. Asta e părerea mea. Jucătorul care a dat golul doi era să se accidenteze când a vrut să se bucure. Nici nu știe să se bucure. Noi avem jucători pe care vrem să-i vindem cu milioane de euro. Am vândut la Brighton! Îl avem pe Alibec. Farul e peste Sheriff. Asta e părerea mea.

Ce s-a întâmplat pe teren... Nu vreau să spun și nu vreau să vorbesc despre Hagi. Nu vreau să analizez eu jocul elevilor lui Hagi. Uitați-vă la golul trei. Cum să faci pașii ăștia mari și să te dezechilibrezi? Farul în afară de prima repriză de la Ovidiu când au făcut o repriză bună și puteau chiar să decidă calificarea alta era soarta calificării.

Nu pot să accept că jucătorii celor care fac parte din lotul lui Sheriff Tiraspol sunt mai buni individuali decât ai noștri. Astăzi s-au dovedit mai buni, dar nu sunt mai buni per total decât ai noștri”, a spus Marius Șumudică la televiziunea DigiSport.

Sheriff Tiraspol - Farul Constanța 3-0

După 1-0 în tur pentru Farul, constănțenii au pierdut cu 0-3 în deplasare și au ratat șansa de a-și asigura prezența în turul doi preliminar pentru calificarea în grupele Champions League.

Talal a deschis scorul în minutul 45+1, iar tabela a rămas nemodificată până la finalul timpului regulamentar. În prelungiri însă Sheriff Tiraspol a dat startul recitalului care i-a adus și calificarea.

Mai întâi, Ngom l-a învins pe Aioani fără nicio problemă, iar Ademo a reluat în poarta Farului cu lejeritate, ducând scorul la 3-0 și eliminând-o, astfel, pe Farul Constanța din Champions League.

Echipele de start