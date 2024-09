Juventus - PSV Eindhoven, de la 19:45, în Liga Campionilor. Cotele la pariuri. Analiza lui Dan Chilom 

de Dan Chilom

Noul format al UCL debutează azi, cu scopul de a face uitat vechiul format, cel cu grupe de câte 4 echipe, format cu care UEFA a cunoscut cea mai puternică dezvoltare, fiind cea mai de succes competiție pe care forul din Elveția o manageriază.

Juventus este prima mare echipă care deschide balul, în partida de pe propriul teren, împotriva liderului din Eredivisie, PSV.

Juve va întâlni, pe rând, următoarele echipe: PSV, Leipzig, Stuttgart, Lille, Aston Villa, Brugge și Manchester City.

PSV va juca cu Juventus, Sporting, PSG, Girona, Sahtior, Brest și Steaua Roșie.

Juventus a adunat 8 puncte în debutul de campionat, a marcat 6 goluri, și nu a primit niciun, ocupând poziția a-4-a.

PSV a plecat ca din pușcă în Olanda, unde ocupă primul loc cu maxim de puncte și un golaveraj de 20-3.

Juventus - PSV Eindhoven | Echipe probabile

Gazdele de azi sunt favorite la victorie, cu o cotă de 1.85, iar batavii sunt cotați cu 4.20 pentru un succes.

Cele mai pariate scoruri sunt 1:1 ( cotă 6.50), și 1:0, cotă 7.00.

Dușan Vlahovic este favorit pentru a marca pentru Juventus, cu o cotă de 2.40.

Pentru PSV, cele mai mari șanse de a înscrie le are Luuk de Jong, cotă 3.50.

PSV are o medie de 4 goluri pe meci în campionatul intern, în schimb ce Juventus are o medie de 1,5 goluri per partidă în Serie A.

Meciul va fi condus de spaniol Alejandro Hernandez, arbitru care arata în medie de 5.49 cartonașe galbene pe meci, și 0,28 roșii.

Sugestia Sport.ro: Ambele echipe marchează