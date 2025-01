Cele două echipe și-au dat întâlnire marți seară, de la ora 22:00, în etapa cu numărul 7 din UEFA Champions League. Meciul dintre Benfica și FC Barcelona s-a desfășurat pe ”Estadio da Luz” din Lisabona.



Hansi Flick jubilează după ce FC Barcelona a întors-o pe Benfica și a câștigat incredibil în UCL



În prima repriză, Benfica a condus cu 3-1, iar în a doua repriză, catalanii au mai încasat un gol, dar au marcat de alte patru ori pentru a încheia o seară grozavă la ”masa bogaților” și pentru a-și consolida poziția secundă în clasament.



După meci, Hansi Flick a punctat că mentalitatea pe care au avut-o elevii săi a fost cel mai bun lucru pe care l-a putut remarca în urma unui astfel de meci. De altfel, antrenorul catalanilor a punctat și că niciodată în cariera sa nu s-a mai izbit de o astfel de revenire.



”Cel mai pozitiv lucru pe care-l pot remarca e pe mentalitatea pe care am avut-o, am revenit și asta e minunat. Ăsta e fotbalul! Nu am experimentat niciodată o astfel de revenire.



Adversarii au fost buni, ne-au făcut să ne apărăm mult în spate. Înainte de meci am vorbiit cu Szczesny, a făcut câteva greșeli, dar spre final a făcut și câteva parade. Cine nu face greșeli? Noi câștigăm și pierdem împreună.



Mi-a plăcut ce am văzut în partea secundă. Mai avem un meci săptămâna viitoare, dar echipa e deja calificată. Vrem să batem Valencia și apoi s-o batem și pe Atalanta”, a spus Hansi Flick, potrivit Mundo Deportivo.



Vangelis Pavlidis a bifat un hat-trick până în minutul 30, perioadă în care Robert Lewandowski a marcat un gol din penalty. După pauză, Raphinha a reușit să reducă diferența, în minutul 64, însă numai după patru minute, Ronald Araujo a înscris în proprie poartă.



În minutul 78, atacantul polonez a mai marcat tot din lovitură de pedeapsă, iar din acel moment, FC Barcelona a început să pună presiune, iar golurile lui Eric Garcia (minutul 90) și Raphinha (minutul 90+6) au adus victoria catalanilor.