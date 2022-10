Fotbalistul care l-a enervat pe Mihai Stoica în Barcelona - Inter 3-3: „Ar trebui scos din viața sportivă!” 

Barcelona trebuia să câștige neapărat duelul cu Inter, pentru a-și păstra șansele la primăvara europeană, mai ales că echipa lui Xavi nu a văzut optimile UEFA Champions Leagu anul trecut, ci a „aterizat” în Europa League. Cu un simplu rezultat de egalitate smuls în „thriller-ul” cu Inter, 3-3, catalanii și-au redus semnificativ speranțele la calificare.

Echipa pregătită de Simone Inzaghi (46 ani) putea da lovitura în minutul 90+4, când Lautaro Martinez (25 ani) i-a furat mingea lui Pedri (19 ani), i-a pasat lui Kristjan Asllani (20 ani), dar albanezul a dorit să finalizeze, în loc să-l lase pe Henrikh Mkhitaryan (33 ani) cu poarta goală.

Asllani has blood on his hands. pic.twitter.com/cFepNzekmj