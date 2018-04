Cristianerfest! Asta e SARBATOAREA fotbalului: Bayern - Real Madrid, 21:45, in direct la PRO TV. Dupa ce record GALACTIC alearga Ronaldo

"Exista ceva mai bun decat Salah? Poate doar Ronaldo...", scriu azi spaniolii inaintea cutremurului cu Real.

Ronaldo are 11 meciuri consecutive in care marcheaza cel putin o data in Champions League. De la inceputul sezonului, a inscris nu mai putin de 15 goluri in cea mai importanta competitie a cluburilor. Ultima data cand n-a dat gol intr-un meci de Liga? Acum aproape un an, pe 10 mai, la 1-2 in deplasare cu Atletico.



Cristiano e cea mai stralucitoare carte a lui Real si in aceasta seara, la Munchen. Marca deschide editia de azi cu titlul 'Cristianerfest'. Daca marcheaza si in aceasta seara, Ronaldo se apropie de recordul sau personal din sezonul 2013-2014, cand a marcat de 17 ori.