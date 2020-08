BREAKING NEWS | Veste uriasa pentru PSG! Mbappe si Verratti vor face deplasarea pentru meciul din Liga Campionilor

PSG va juca miercuri, 12 august 2020, in sferturile din Final 8-ul Ligii Campionilor. Parizienii se vor duela cu Atalanta si au primit o veste uriasa: Mbappe si Verratti au fost inclusi in lotul care va face deplasarea in Portugalia.

Cei doi erau incerti din cauza unor accidentari, insa au sanse sa fie cel putin rezerve la meciul de miercuri seara.

Daca se va califica mai departe, PSG se poate intalni in semifinale cu invingatoarea dintre Leipzig si Atletico Madrid.

Fundasii Kurzawa si Kehrer sunt in continuare indisponibili pentru partida cu Atalanta.

