La o zi după meci, publicația germană Bild scrie că a existat un conflict între doi jucători ai lui Bayern: Sadio Mane și Leroy Sane: "Un adevărat scadal în vestiarul de pe Etihad", au scris germanii.

Potrivit sursei citate, conflictul dintre cei doi jucători a izbucnit în minutul 83 al meciului. Sadio Mane, abia intrat pe teren, a așteptat o pasă de la Leroy Sane, însă mingea trimisă de german a fost interceptată de un jucător al lui City. De aici ar fi început un conflict verbal pe teren, care ar fi escaladat la vestiare.

"Mane s-ar fi plâns de modul în care Sane i-ar fi vorbit. Dintr-o dată, l-a atacat și l-a lovit pe Sane în față", a explicat Bild conflictul.

Ulterior, cei doi au fost despărțiți de colegi. Martorii oculari susțin că lovitura aplicată de Mane a lăsat urme vizibile pe buza lui Sane.

Bayern a fost contactă pentru a oferi o reacție, însă nu a dorit să comenteze.

???????? Mané & Sané had a fight in the Bayern dressing room after the loss vs Man City yesterday.

Mané approached Sané for the way he was speaking and gave him a blow to the lip. Other players had to intervene, reports @SPORTBILD. pic.twitter.com/99nN2PBZ8K