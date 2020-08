Autogol ISTORIC al lui Alaba in fata Barcelonei! Executie de cosmar pentru starul lui Bayern! Ce a facut in fata lui Neuer

Bayern a deschis scorul in minutul 4 al socului cu Barcelona din sferturile Champions League.

Avantajul nemtilor n-a tinut, insa, decat 3 minute. Alaba si-a dat autogol in minutul 7. Fundasul austriac a trimis incredibil din interiorul careului la o minge pe care a incercat s-o respinga spectaculos. Ultima parte i-a iesit. 'Respingerea' lui Alaba s-a dus in plasa portii lui Neuer, uluit si el de executia coechipierului sau din aparare.



برشلونة 1 × 1 بايرن ميونخ | هددددددددددددددددددف الابا العكسي كاملا #BarcaBayern > #UCL

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Just Follow the Main Account @Faster__Goal pic.twitter.com/MteU5Sef52 — GOAL24 (@GOALLLL31) August 14, 2020