A văzut lista echipei sale de Champions League și și-a chemat imediat impresarul ca să-i rezilieze contractul! 

Jesper Karlsson dorește să plece de la Bologna, după doar un sezon petrecut pe Stadio Renato Dall'Ara.

De Silvestri și El Azzouzi lipsesc și ei de pe lista trimisă UEFA

Suedezul a aflat cu stupoare că nu se află pe lista de Champions League a echipei din Emilia-Romagna, deși este purtătorul tricoului cu numărul 10 și i se promisese că va fi un fotbalist important în actuala stagiune. Karlsson și-a chemat agentul la Bologna pentru a-i rezilia contractul, dar oficialii clubului i-au anunțat că nu va acorda dezlegarea și că jucătorul va primi mai mult timp de joc în Serie A.

Nordicul nu este singurul jucător important omis de Vincenzo Italiano la alcătuirea acestei liste. Nu vor fi eligibili pentru partidele din Champions League fotbaliști cu nume, precum Mihajlo Ilic (căpitanul naționalei U21 a Serbiei), Oussama El Azzouzi (internațional marocan), Nicolo Cambiaghi (transferat pentru 10 milioane de euro), Lorenzo De Silvestri (fost internațional italian, a mai jucat pentru Lazio, Fiorentina, Sampdoria și Torino) și Benjamin Dominguez (transferat pentru 4 milioane de euro, unul dintre cei mai talentați tineri jucători argentinieni).

Karl Jesper Karlsson (26 de ani) este născut la Falkenberg și a fost legitimat la echipele IF Boljan (2013-2014), Falkenbergs FF (2016), IF Elfsborg (2017-2020), AZ Alkmaar (2020-2023) și Bologna (2023 - prezent). Are 14 selecții și 5 goluri pentru naționala Suediei. A fost desemnat atacantul anului în Allsvenskan (2020), a primit titlul de jucătorul luni în Eredivisie (decembrie 2021) și a fost transferat de Bologna pentru 11 milioane de euro, în august 2023.

Cei 25 de jucători înscriși de Bologna pe lista de Champions League:

1. Lukasz Skorupski, 2. Emil Holm, 3. Stefan Posch, 5. Martin Erlic, 6. Nikolo Moro, 7. Riccardo Orsolini, 8. Remo Freuler, 9. Santiago Castro, 11. Dan Ndoye, 14. Samuel Iling-Junior, 15. Nicolo Casale, 16. Tommaso Corazza (List B), 18. Tommaso Pobega, 19. Lewis Ferguson, 20. Michel Aebischer, 21. Jens Odgaard, 22. Charalampos Lykogiannis, 23. Nicolo Bagnolini (List B), 24. Thijs Dallinga, 26. Jhon Lucumi, 31. Sam Beukema, 33. Juan Miranda, 34. Federico Ravaglia, 80. Giovanni Fabbian, 82. Kacper Urbanski (List B)

Foto - Getty Images, Bologna FC 1909 (FB)