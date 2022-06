Echipa MApN s-a reunit în această după-amiază, efectuând primul antrenament pe Terenul 5 din cadrul Complexului Sportiv "Steaua". În Ghencea au fost prezenți mai mulți ultrași din grupul "Vacarm", care au făcut poze cu jucătorii și au luat autografe pe un tricou, probabil pentru a fi folosit în scopuri caritabile, dar și Narcis Răducan, care a dorită să fie alături de fiul său, Iustin, promovat la echipa se seniori.

Daniel Oprița a avut la dispoziție peste 25 de jucători, la ședința de pregătire ce s-a vrut o reacomodare la efort. Clubul s-a despărțit de opt fotbaliști, în această vară, respectiv Liviu Băjenaru, Vasile Buhăescu, Sergiu Bactăr, Ovidiu Morariu, George Călințaru, Dragoș Huiban, Robert Neacșu și Claudiu Dragu.

Ultimele achiziții ale "militarilor" sunt Costinel Gugu (30 ani, 187cm), fundaș central venit liber de contract de la "U" Cluj, unde a bifat 19 prezențe și un gol, în sezonul trecut, încununat cu promovarea ardelenilor în Liga 1, dar și atacantul Atanas Trică-Balaci (17 ani, 191cm), nepotul lui Ilie Balaci și fiul lui Eugen Trică. Ultimul a venit sub formă de împrumut de la CSU Craiova, unde a prins trei prezențe și un gol, în stagiunea trecută. Anterior, Steaua se înțelesese cu Cristian Balgiu (27 ani), mijlocaș central care a mai evoluat la "U" Cluj, Buzău, Chiajna, Turris, Daco-Getica, Clinceni, ASA Tg. Mureș și Afumați.

Antrenorul "roș-albaștrilor" a anunțat că echipa sa este foarte aproape de un nou transfer, un atacant de valoare. "Lotul nu e complet, mai avem nevoie de cel puțin doi-trei jucători. Aș mai avea nevoie și de juniori, unul sau doi, să vedem ce putem să aducem. Cu un jucător cu experiență ne-am înțeles, un atacant de Liga 1, care trebuie să vină în București în această seară și mâine va semna contractul. Nu vreau să spun cine este, până nu semnează contractul, pentru că am stat o săptămână să ne înțelegem. Era să cadă transferul, așa că... Nu știu dacă va fi considerat un atacant-supriză, o surpriză mare, dar pentru mine e un atacant important. Acolo a fost cea mai mare problemă la noi, e greu să găsești un atacant de valoare.

Îi avem acolo pe Chipirliu și mai mulți juniori, l-am adus și pe Atanas Trică. Am fost să-l urmăresc la echipa secundă a Craiovei, am discutat mult și cu Eugen Trică, am reușit să-l convingem că poate prograsa mult, dacă va juca la Steaua. A impresionat, a marcat multe goluri acolo, a dat gol și contra lui Dinamo. E înalt, încerc să aduc jucători cu talie. În sezonul trecut am suferit la acest capitol, am suferit la faze fixe. Am fost echipa cu cele mai multe cornere obținute și nu am profitat deloc.

Încă nu mi-am făcut o părere despre cum va arăta Liga 2, în acest sezon. Nu am văzut nicio echipă care să plece favorită la promovare, să facă multe achiziții. Așteptăm duelul cu Dinamo, e șocant că se joacă în Liuga 2, dar e un derby. Trebuie să acceptăm realitatea. Să vedem și cum va arăta Dinamo, dacă va vrea să promoveze, știți ce probleme sunt acolo. Nu știu cu cine ne vom lupta la promovare. Poate Chiajna, poate Dinamo, poate Poli Iași, Csikszereda, Buzăul... Suntem la început de pregătire, să vedem ce achiziții se vor face. Mai e timp.

Să vedem care va fi și situația noastră, dacă vom avea drept de promovare. Nu mă întrebați despre subiect, pentru că nu știu ce să vă zic. Am avut o discuție cu conducerea, dar am avut o discuție și în sezonul trecut. Sunt alții care trebuie să vorbească de problemele administrative, legale. Eu vorbesc de echipă, de transferuri, de antrenamente, de meciuri. Sper să nu muncim în zadar și să se rezolve problema. Jucătorii aduși în această vară arată, cred eu, că clubul își dorește să promoveze. Așa mi s-a spus, să iau jucători de promovare. Înseamnă că lucruri sunt spre bine", a declarat Daniel Oprița.