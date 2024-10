FCU Craiova se situează în a doua jumătate a clasamentului din eșalonul secund. După 10 etape, echipa de pe ”Ion Oblemenco” e pe locul 11 cu 14 puncte.



Cu Marius Croitoru pe banca tehnică, demis, între timp, FCU Craiova a înregistrat trei victorii, cinci rezultate de egalitate și două înfrângeri.



Și-a făcut singur lobby pentru preluarea lui FCU Craiova: ”Oricând are nevoie”



Eugen Trică a retrogradat cu FCU Craiova la finele stagiunii precedente. Chiar și așa, antrenorul susține că s-ar întoarce pe banca oltenilor.



Tehnicianul a antrenat-o în acest sezon o scurtă perioadă pe Sohac SC: iulie 2024 - octombrie 2024



”(n.r. Cum aţi caracteriza relaţia cu Adrian Mititelu?) Scopul meu este să-l ajung pe Napoli. El are 14, şi eu am cinci, şi de aia mă uit acum, că au dat antrenorul afară, să vedem.

Acum este foarte bine. Când are nevoie, sunt prezent, dacă nu am angajament. Uite, acum nu am angajament.



Îmi pare rău de ce se întâmplă. Din păcate am retrogradat cu ei în acele şapte etape. Cred că puteam mult mai mult. Ăsta este oful meu. În cariera mea de antrenor am întâlnit doar situaţii dificile, doar echipe cu probleme”, a spus Eugen Trică, potrivit OrangeSport.



Pentru FCU Craiova urmează meciul cu Csikszereda Miercurea Ciuc de duminică, 27 octombrie, de la ora 11:00, în etapa #11 din Liga 2.



Cum arată clasamentul din Liga 2