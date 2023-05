Unirea Constanța, ultima clasată din grupa B, retrogradată matematic în Liga 3 de câteva etape, a reușit să învingă pe terenul Concordiei Chiajna, ocupanta locului 2 în serie, scor 1-0. Unicul gol al meciului a fost marcat de italianul Davide Massaro, din penalty, în minutul 71.

Unirea Constanța a învins Concordia Chiajna în ultima etapă

Unirea Constanța a avut un play-out dezastruos. Înaintea meciului de la Chiajna era pe ultimul loc, cu golaveraj 4-27. Echipa antrenată de Dacian Nastai înregistrase câteva eșecuri rușinoase, precum 2-7 cu ACS Viitorul Pandurii Tg. Jiu, 0-9 cu Progresul Spartac sau 0-9 cu FC Brașov.

De partea cealaltă, meciul nu a avut vreo miză deosebită pentru Concordia Chiajna. Ilfovenii au încheiat sezonul pe locul 2 în grupa B din play-out și vor evolua și în sezonul viitor în eșalonul secund. Totuși, antrenorul Eugen Trică a apelat la mai mulți jucători cu experiență pentru meciul cu Unirea Constanța, precum Gabi Tamaș, Mirko Ivanovski, Silviu Pană sau Petar Petkovski.

Echipele care au retrogradat direct în Liga 3: Ripensia Timișoara, Unirea Constanța, Politehnica Timișoara și Minaur Baia Mare

Ripensia Timișoara, Unirea Constanța, Politehnica Timișoara și Minaur Baia Mare Echipele care vor juca la baraj: Progresul Spartac și Metaloglobus.

Cum arătau cotele la pariuri pentru meciul Concordia Chiajna - Unirea Constanța

Victorie Concordia Chiajna - 1.02

Egal - 10.50

Victorie Unirea Constanța - 25

Nici Dacian Nastai nu se aștepta la o victorie

Dacian Nastai, antrenorul de la Unirea Constanța, s-a arătat și el surprins de victoria obținută de echipa sa.

"Nimeni nu se aștepta la această victorie, noi am încercat în această săptămână să continuăm jocul bun făcut runda trecută. Faptul că am reușit să legăm două victorii, înseamnă că sunt câțiva jucători care pot juca la nivelul Ligii 2. Am spus mereu, păcat că am început pregătirea foarte târziu.

Suntem abia în a 12-a săptămână de pregătire. Dacă acum am fi început campionat, să zicem că am fi arătat mult mai bine. Nu știu dacă e vreo consolare că am terminat peste Ripensia, eu o interpretez pe partea cealaltă. E durerea și mai mare, pentru că eu cred că se puteau face mai multe puncte", a spus Dacian Nastai, la Metropola TV, potrivit Liga2.ro.

Toate rezultatele zilei din play-out-ul Liga 2: