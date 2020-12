ANUNT OFICIAL | Nicolae Grigore este noul antrenor al Rapidului! Anuntul clubului din Giulesti

Rapid are un nou antrenor.

UPDATE 13:30: Rapid a oficializat mutarea lui Nicolae Grigore in Giulesti. Noul antrenor al echipei a ajuns la o intelegere cu FRF si a plecat din staff-ul lui Adrian Mutu de la nationala U21. Grigore ii va avea langa el pe secunzii: Mihai Iosif si Stefan Grigorie, iar antrenor de portari va fi Mihai Nadaban.

"Nicolae Grigore este incepand de astazi noul antrenor principal al Rapidului, revenind la clubul nostru dupa o pauza de 10 luni.

Grig (37 de ani) a crescut la clubul nostru, fiind junior al Rapidului, dupa care a evoluat pentru echipa mare intre 2000 si 2013, cu o pauza de un sezon, in care a jucat pentru FC Brasov.

In sezonul trecut, Nicolae Grigore a fost antrenorul secund al lui Daniel Pancu, in liga secunda.

Acesta a condus astazi primul antrenament la stadionul din Regie, urmand ca primul meci in care va sta pe banca sa fie cel de duminica, de la Timisoara, cand Rapid va intalni Politehnica, in ultimul meci al anului.

Din staff-ul lui Grig vor face parte Mihai Iosif si Stefan Grigorie, antrenori secunzi, si Mihai Nadaban, antrenor de portari", a fost anuntul de pe site-ul oficial al clubului.

Nicolae Grigore este de azi noul antrenor din Giulesti. El s-ar fi inteles cu FRF si va putea sa plece din staff-ul lui Adrian Mutu de la nationala U21. Antrenorul in varsta de 37 de ani va conduce in aceasta dupa-amiaza primul antrenament in Giulesti, potrivit ProSport. El a mai lucrat la Rapid, cand a fost secundul lui Daniel Pancu, in sezonul trecut. Grigore este pe placul finantatorului Victor Angelescu, datorita faptului ca este un tehnician modern, care a studiat antrenamentele antrenorilor in voga si care utilizeaza des studiul video in pregatirea partidelor.

Nicolae Grigore a crescut la Rapid si a jucat pentru giulesteni in parioada 2000-2009. In 116 meciuri a reusit sa marcheze 10 goluri. Grigore s-a intors la Rapid pentru a evolua inca 3 sezoane in perioada 2010-2013, cand a marcat 11 goluri in 73 de meciuri. El are in palmers cu echipa din Giulesti un titlu de campion si 3 Cupe ale Romaniei.

Adrian Iencsi a fost demis de la Rapid dupa o serie negativa, in timp ce era infectat cu noul coronavirus si se afla in izolare. In locul lui a venit antrenor interimar Mihai Iosif, dar ieri a fost anuntat oficial ca si el s-a infectat cu COVID-19.

Rapid va juca ultimul meci oficial din 2020 impotriva lui ASU Politehnica Timisoara, duminica, de la 13:30, in etapa a 15-a a Ligii 2.