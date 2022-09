„Nu îl consider derby” Sorin Cârțu, vehement înainte de Dinamo - Steaua: „Nu regret că au ajuns acolo”

Dinamo va avea ocazia să se confrunte cu CSA Steaua în eșalonul secund pe Arena Națională, încăpătoare a peste 55,000 de suporteri. Astfel, Ovidiu Burcă, antrenorul "câinilor roșii" i-a chemat deja pe fani pe stadion.

Președintele Universității Craiova, Sorin Cârțu, a vorbit și el despre duelul din liga secundă și și-a expus părerea, spunând că nu consideră meciul un derby.

Cârțu: „Sunt orgolii mici la Liga 2”

„Nu prea îl consider derby meciul dintre Dinamo și Steaua. Sunt orgolii mici la Liga 2, alea mari sunt la Liga 1. Când or ajunge acolo, o să vedem. Nu am vreun mare regret că a ajuns Dinamo acolo, în Liga 2.”, au fost cuvintele lui Sorin Cârțu, potrivit Digi Sport.

Dinamo și CSA Steaua, în această stagiune

Retrogradată la finele sezonului trecut pentru prima dată în istorie, Dinamo se află în eșalonul secund abia pe poziția a 12-a. Formația antrenată de Ovidiu Burcă a obținut doar șase puncte în cele cinci meciuri disputate în liga secundă: 2 victorii, 0 remize, 3 înfrângeri.

De cealaltă parte, CSA Steaua este ocupanta locului șapte cu 10 puncte. Gruparea dirijată de Daniel Oprița s-a impus de trei ori, a fost înfrântă într-o situație și a obținut un rezultat de egalitate, în primele cinci etape din eșalonul secund.