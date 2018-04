L-a luat pe Radoi drept model! Un jucator din Liga 2 a spart geamul vestiarului si a ajuns direct in ambulanta! Gazdele i-au cerut sa platesca paguba

Nervii au fost intinsi la maximum in Vinerea Mare, la meciul dintre Ripensia si Clinceni.



Andrei Rauta, jucatorul formatiei din Clinceni, si-a iesit din minti si a dat cu pumnul intr-un geam, in timp ce mergea spre vestiare. Fundasul in varsta de 22 de ani, fost la Astra, a fost preluat imediat de ambulanta prezenta la meci. Rauta nu s-a ales cu o vreo accidentare serioasa, insa patronul Ripensiei s-a enervat si i-a cerut sa plateasca paguba. Oficialii celor de la Clinceni au calmat spiritele si au achitat suma ceruta.

Ripensia Timisoara - Academica Clincei s-a incheiat la egalitate scor 3-3. Dupa 28 de etape trecute din Liga 2, Acamedica este pe locul 2, in timp ce Timisoara este pe locul 12.

Incidentul de la Timisoara aminteste de alte doua momente similare petrecute in fotbalul romanesc. In 2006, Mirel Radoi a ajuns la spital dupa ce a dat cu pumnul intr-un geam din vestiarul Gloriei Bistrita, iar in urma cu doi ani Dan Alexa, pe vremea aceea antrenor la Rapid, a lovit cu pumnul un geam la pauza meciului cu Dunarea Calarasi.

