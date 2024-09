FOTOGRAFII: Gabi Chirea (Sport.ro)



Pe Florin Costea l-au măcinat accidentările și a ratat transferuri importante în străinătate. Făcea spectacol la U Craiova pe vremea lui Adrian Mititelu, apoi devenise idol al suporterilor Stelei în Ghencea și era convocat mai-mereu la echipa națională.

Forever Young! Florin Costea făcea spectacol cândva și în Ghencea

Născut în Drăgășani, Florin Costea, actual director sportiv la FCU Craiova, a strâns la naționala României șapte selecții, iar urcușul în fotbalul mare i-a fost estompat de o accidentare gravă.

A jucat mult timp și în eșaloanele inferioare, dar a preferat anul trecut să spună stop carierei. Jurnalistul Gabi Chirea (Pro TV și Sport.ro) l-a surprins pe Florin Costea înaintea meciului Steaua - FCU Craiova, din Liga 2 - VEZI GALERIA FOTO.

Florin Costea a fost golgheterul României în sezonul 2008/2009, când îmbrăca tricoul oltenilor și încheia la egalitate cu Gigel Bucur (17 goluri). Are în palmares un titlu cu FCSB (2012/2013, sezon în care a apucat să joace într-un singur meci de campionat): "Nu aștept un tricou de campion de la Steaua. Ei s-au făcut singuri campioni", spunea Costea, la finalul stagiunii respective. 7 meciuri a strâns Florin Costea la naționala României, însă nu a marcat sub tricolor.

Iată mai jos un fragment din interviul acordat de Florin Costea jurnalistului Alex Stănilă, pentru Sport.ro,

Mai ții minte prin câte operații ai trecut de-a lungul carierei?

Da, am trecut prin multe. Sunt operat de două ori la genunchiul stâng, de două ori la genunchiul drept. Am avut destule probleme, dar e bine că pot evolua și în ziua de azi. Am trecut peste ele și chiar mă simt bine din toate punctele de vedere. Bineînțeles, jucând la un nivel mai scăzut.

După toate accidentările, Adrian Mititelu te descria ca un luptător. Asta a fost cea mai mare calitate a ta?

Da, chiar am luptat. Dacă joc și în ziua de azi după atâtea lucruri prin câte am trecut, chiar da, un luptător mă consider și eu. Am trecut prin multe, dar le-am depășit ușor, ușor și mă simt foarte bine pe plan personal și sper și profesional. Dacă voi avea șansa ca antrenor, sper. Dacă nu, ceva în cadrul clubului.

Florin Costea, ofertat de FC Koln, Porto, Benfica și Dortmund

Dacă nu ar fi fost acele accidentări, unde crezi că ai fi putut să ajungi? Știu că ai avut oferte importante de afară.

Da, oferte au fost mereu. Nu știu ce să zic. Probabil aș fi jucat ani buni afară pentru că, înainte de acea accidentare, eram bine. Așa cum am mai zis, după acea accidentare nu am mai fost eu cel care eram înainte. Am stat un an de zile pe tușă și n-am mai fost același.

Și erau oferte importante la momentul respectiv. FC Koln, FC Porto...

Da! Benfica, Dortmund... dar asta a fost să fie, ce să facem?