Florin Costea nu a reușit să-și fructifice din plin realele calități. Urmărit mereu de accidentări, fostul atacant consacrat la Craiova lui Adrian Mititelu și-a găsit resurse pentru a reveni după intervenții chirurgicale grele, însă nu a mai făcut-o niciodată la nivelul la care se afla când juca titular și în națională.

Florin Costea, la capitolul analiză

Întrebat despre relația avută cu doi dintre oamenii de afaceri care conduc formații din Liga 1, Florin Costea a dat timpul înapoi și și-a exprimat părerea în câteva cuvinte.

"Mi-am văzut de treaba mea mereu și m-am înțeles bine cu toată lumea. Cu domnul Mititelu a fost ceva mai special, am lucrat cu dânsul 7-8 ani. Cu domnul Becali am lucrat doar doi ani, dânsul patron, eu jucător, nimic mai mult. Niciodată nu am avut vreo problemă cu dânsul, l-am respectat, m-a plătit, am câștigat bani la dânsul și chiar am avut o relație bună", a declarat Florin Costea, conform Digisport.

Florin Costea a fost golgheterul României în sezonul 2008/2009, când îmbrăca tricoul oltenilor și încheia la egalitate cu Gigel Bucur (17 goluri). Are în palmares un titlu cu FCSB (2012/2013, sezon în care a apucat să joace într-un singur meci de campionat): "Nu aștept un tricou de campion de la Steaua. Ei s-au făcut singuri campioni", spunea Costea, la finalul stagiunii respective. 7 meciuri a strâns Florin Costea la naționala României, însă nu a marcat sub tricolor.