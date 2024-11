”Militarii” au primit vizita hunedorenilor vineri saeră de la ora 18:00, în etapa #12 a eșalonului secund al României. La capătul celor 90 de minute, Steaua s-a impus cu 3-0 și a înregistrat toate cele trei puncte.



Daniel Oprița a anunțat obiectivul Stelei după victoria din Liga 2



Daniel Oprița, antrenorul Stelei, a vorbit după meci despre evoluțiile elevilor săi și a menționat că e mulțumit de rezultatul obținut de ”militari” pe Ghencea.



Mai mult, Oprița a precizat și că obiectivul Stelei e să rămână cât de mult se poate neînvinsă, în ciuda faptului că roș-albaștrii nu au drept de promovare în primul eșalon.



”Corvinul rămâne o echipă bună, chiar dacă a pierdut jucători importanți. Au avut și ei situațiile lor. D-aia am stat tot timpul agitat, la 2-0 se putea întâmpla orice. Poate să prindă play-off-ul Corvinul.



Au fost câteva combinații bune în afară de golul al treilea când puteam să mai marcăm. Suntem mulțumiți cu 3-0, este un scor la care nu ne așteptam.



S-a făcut un grup bun la Steaua, avem și un obiectiv: să încercăm cât mai mult să stăm neînvinși, cât putem. Asta ne-a mai rămas. Cupa e o dezamăgire pentru mine. Eu am pus pe primul loc Cupa, dar la acel meci (0-1 cu Concordia Chiajna, în play-off-ul Cupei României) am avut și ghinion, am pierdut la penalty-uri.



Trebuie să prindem play-off-ul și dacă putem să terminăm pe primele două locuri ar fi foarte bine. Trebuie să facem lucrul acesta pentru noi, pentru suporteri”, a spus Daniel Oprița.



Viorel Lică a marcat un autogol în minutul 12 al partidei, ca Gabriel Nedela să ducă scorul la 2-0 în minutul 27 al confruntării. În actul secund, Nacho Heras a închis tabela de marcaj la 3-0 în minutul 48.