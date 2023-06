Rezultatul care a dus la retrogradarea echipei a coincis cu inaugurarea noului stadion din Târgoviște. Mai mulți jucători importanți, dar și antrenorul Toni Petrea, au plecat deja de la echipă.

Chindia și-a ales antrenorul: Alexandru Pelici

Chindia își va propune, cel mai probabil, promovarea în primul sezon din Liga 2, iar pentru asta s-a înțeles deja cu noul antrenor. Din informațiile PRO TV și Sport.ro, alesul conducerii dâmbovițene este Alexandru Pelici (49 de ani), tehnician cu trei promovări în CV-ul său.

Ultima promovare reușită de Pelici a fost în 2021, cu CS Mioveni. Antrenorul a mai dus în prima ligă și echipe precum Voința Sibiu sau Hermannstadt.

Alexandru Pelici a stat ultima dată pe banca tehnică a naționalei under-19 a României, adunând din septembrie 2022 până în aprilie 2023 opt partide. Un punct pe meci a înregistrat antrenorul, conform statisticilor oferite de site-ul de specialitate Transfermarkt.

Tehnicianul român le-a mai antrenat pe CS Mioveni, CSM Reșița, Ripensia Timișoara, FC Hermannstadt, Râmnicu Vâlcea, Bihor Oradea, FC Brașov, Metalul Reșița, Voința Sibiu, FCM Târgu Mureș, Arieșul Turda, Forex Brașov și Alba Iulia.

Marcel Ghergu a demisionat de la Chindia

Retrogradarea echipei în Liga 2 va aduce și schimbări la nivel de conducere la Chindia Târgoviște. Președintele Marcel Ghergu și-a anunțat demisia.

"În această seară (n.r.: - luni seara) am convocat o întâlnire a Adunării Generale a Asociaţilor a A.F.C. Chindia Târgovişte. Aşa după cum am anunţat că voi face, am propus acţionarilor o discuţie sinceră despre nevoia unui management care să asigure promovarea în SuperLiga României.

Având în vedere că Marcel Gherghu şi-a anunţat demisia după şedinţa AGA, alături de ceilalţi asociaţi, voi demara discuţiile necesare pentru aducerea unui nou preşedinte al carui obiectiv primordial este constructia unui staff şi a unei echipe care, în sezonul competiţional 2024-2025, să evolueze pe prima scenă a fotbalului românesc.

Dâmboviţa merită o echipa pe prima scenă şi azi am pornit acest efort colectiv de reconstrucţie a speranţei", a anunțat Corneliu Ștefan, președintele Consiliului Județean Dâmbovița.