Ce se întâmplă cu Dan Alexa după ce Reșița a ratat promovarea în Liga 2. Reacția președintelui Cristi Bobar

Condusă de pe banca tehnică de Dan Alexa, dar și cu jucători cu experiență precum Vali Lazăr sau Ștefan Bărboianu, CSM Reșița nu a izbutit să-și îndeplinească obiectivul: promovarea în Liga 2.

CSC Dumbrăvița (locul 1 în Seria a opta din Liga 3) a fost un adversar redutabil pentru Reșița. După 0-0 în turul jucat în deplasare, reșițenii au fost conduși pe teren propriu din minutul 50, dar au egalat abia în minutul 86. La loviturile de departajare au rarat doi dintre fotbaliștii cu experiență, Călin Cristea și Valentin Munteanu.

"Dan Alexa și-a încheiat contractul după ratarea obiectivului"

Jucătorii grupării roș-negre au pierdut dramatic barajul cu Dumbrăvița, iar președintele Cristi Bobar anunță că echipa se va despărți de Dan Alexa.

„Urmează să facem o analiză atentă și să vedem ce urmează. Dan Alexa și-a încheiat contractul după ratarea obiectivului. Contractul i s-ar fi prelungit automat dacă ajungeam în Liga 2. Nu am vorbit, dar cel mai probabil nu va continua la Reșița. În aceeași situație sunt și mulți dintre jucători.

Vom avea o întâlnire și cu domnul primar, vom analiza de ce nu ne-a ieșit și vom stabili împreună ce e de făcut de acum încolo. Un lucru e cert, toată lumea și-a dorit această promovare. Jucătorii, antrenorii, aveau bonusuri importante, nu se pune problema de lipsă de motivație sau alte lucruri de genul ăsta. S-a plâns în vestiar, jucătorii erau devastați”, a spus Bobar, pentru expressdebanat.ro.

Cristi Bobar: "Am avut un antrenor valoros, cu promovări multiple în carieră"

„Suntem cu toții dezamăgiți, e un rezultat la care nu ne așteptam. Am avut un campionat foarte bun și nu era nimic care să anunțe un astfel de deznodământ. Am dezamăgit un oraș întreg, mii de oameni care au venit la stadion să sărbătorim promovarea. Nu-mi vine să cred. Am avut toate cele necesare, un antrenor valoros, cu promovări la activ, jucători cu experiență mare, care au promovări multiple în carieră, jucători cu multe prezențe în prima sau a doua ligă. Îmi este greu să găsesc o explicație”, a mai declarat Cristi Bobar, pentru sursa mai sus menționată.

Progresul Spartac, Oțelul Galați și Minaur Baia Mare au promovat în Liga 2! Primele două nu au avut emoții la meciurile retur, în timp ce maramureșenii, conduși de directorul tehnic Vasile Miriuță, au reușit o victorie cu 4-1 contra lui CS Hunedoara, după eșecul din tur, 1-2. CSM Reșița, echipa lui Dan Alexa, a ratat promovarea la loviturile de departajare în fața celor de la CSC Dumbrăvița. Tot la penalty-uri s-a calificat și CSM Slatina, în duelul cu Odorheiu Secuiesc.