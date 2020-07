“AR FI NEBUNIE TOTALA”! Dan Alexa, incantat de posibilitatea de a juca impotriva lui Dinamo la BARAJ

Fostul mijlocas nu le doreste “cainilor” sa retrogradeze, dar ia in calcul un baraj contra lor.

Rapid Bucuresti revine in lupta pentru promovarea in Liga 1, odata cu partida de la Mioveni, care se va juca marti, de la 20:00. Giulestenii lui Alexa sunt la doar doua puncte de locurile care asigura promovarea directa in Liga 1, iar o victorie contra celor de la Mioveni i-ar duce chiar pe pozitia secunda a clasamentului. Situatia din cel de-al doilea esalon este uan foarte stransa, astfel ca toate cele 6 echipe pot promova. In primul meci de la reluare, Turris T. Magurele si FC Arges au remizat scor 0-0, in vreme ce partida dintre UTA si Petrolul Ploiesti a fost amanata din cauza cazurilor de coronavirus descoperite la clubul galben-albastru.

Dan Alexa, antrenorul Rapidului, a comentat situatia echipei sale, inainte de partida contra argesenilor lui Claudiu Niculescu: “Suntem extrem de dezavantajati de lipsa suporterilor. Ne vor lipsi fanii, pentru ca ei aduceau un plus important de motivatie echipei. In jocuri cu o asemenea miza, lucrul acesta era esential. Mergem la Mioveni sa facem un meci bun si sa castigam. Sigur vor exista diferente mari fata de ce se juca inainte de pandemie, avand in vedere pauza atat de lunga. Mioveni joaca pe o prima buna de promovare, deci miza va fi mult mai mare pentru ei decat cea din sezonul regulat, cand noi am invins adversarele din play-off. Nu ne mai gandim la ce a fost, pentru ca lucrurile vor fi diferite de acum.

Intalnim cea mai omogena echipa din acest play-off, sunt jucatori obisnuit cu meciurile tari, care evolueaza de mult timp impreuna. O sa fie un meci greu, dar interesant. Avem puterea sa castigam si vrem sa demonstram ca suntem puternici din punct de vedere fizic si mental. Nu ne ajuta amanarea partidei dintre UTA si Petrolul, fiindca oricum se va juca la un moment dat. Singurul avantaj pe care il putem avea este prin castigarea meciului de maine.

Exista cateva probleme de lot, iar Labeau e in urma cu pregatirea fizica pentru ca a venit tarziu din Franta. A facut doar patru antrenamente cu echipa si inca nu stiu daca il voi folosi”

Alexa a explicat si conditiile in care se va juca marele derby dintre Rapid si Petrolul, care ar fi trebuit sa aiba loc sambata. “Maine vor fi testati jucatorii Petrolului care au avut rezultate negative la precedentele teste. Daca ies din nou bine verificarile, vom juca sambata, iar ei nu vor conta pe cei cinci fotbalisti testati pozitiv. Miercuri asteptam rezultatele si vom sti cu siguranta daca se joaca meciul de sambata”, a spus fostul mijlocas defensiv.

Dan Alexa a evoluat si pentru rivala din Stefan cel Mare a Rapidului, Dinamo. Echipa alb-rosie se afla intr-o situatie dificila, iar Alexa a comentat posibilitatea de a-si infrunta fostul club la barajul pentru Liga 1: “Mi-as dori sa jucam cu ei in Liga 1, nu la baraj. Dar daca am juca un baraj cu Dinamo si ar fi permis si accesul spectatorilor, ne putem imagina ce nebunie ar fi in tribune”.